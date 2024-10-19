Экс-главком ВСУ Залужный попытался выступить на английском и переврал Шекспира

Украинский посол в Лондоне и экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, выступая в Королевском институте международных отношений (признан в России нежелательной организацией), не смог объясниться на английском. Об этом пишет РИА Новости.

Залужный попытался выступить на английском, но не смог выговорить слово «цивилизованный», из-за чего обратился за помощью к переводчику.

Затем военный переврал сюжет трагедии «Отелло» Уильяма Шекспира, заявив, что главный герой отравил себя, хотя, согласно трагедии, он себя заколол. «Если бы Отелло вместо того, чтобы выпить яд, сделал бы что-то другое, это было бы похоже на шоу. Но это не шоу», — отметил Залужный.

Ранее Залужный заявил, что Украине «практически невозможно» будет выйти из затяжного конфликта с Россией.