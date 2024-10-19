Российский военный с ранением помог эвакуировать товарища

Боец ВС России получил ранение от FPV-дрона и помог эвакуировать товарища

Российский штурмовик получил ранение в результате атаки беспилотника в ходе освобождения Максимильяновки, но вышел сам и вывел пешком к следующей точке эвакуации раненого товарища, пишет РИА Новости, побеседовавший с военнослужащим.

Боец эвакуационной группы 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск отметил, что собирался на маршрут в Максимильяновку и по дороге встретился с дроном-камикадзе. Его ранило в ногу: перебило вену, несколько осколков остались в голени.

«После ранения я эвакуировался пешком до следующей точки группы эвакуации и вел с собой еще одного раненого», — рассказал он. Как отметил боец Вооруженных сил (ВС) РФ, эвакуация проходит максимально быстро.

Ранее стало известно об уничтожении половины удерживавшей Максимильяновку группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ).