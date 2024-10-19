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00:20, 19 октября 2024Бывший СССР

Российский военный сбил восемь украинских FPV-дронов

Минобороны: российский военный сбил восемь FPV-дронов, прикрывая штурмовиков

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Ефрейтор Андрей Стащищак сбил восемь FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), прикрывая штурмовую группу, которая продвигалась вглубь населенного пункта в рамках спецоперации (СВО), сообщили в Минобороны РФ. Об этом пишет ТАСС.

По данным ведомства, российские военные продвигались в глубину обороны противника. В это время Стащищак вел наблюдение из здания с хорошим обзором.

Стараясь отбить утраченные позиции, украинские военные запустили в сторону российских сил FPV-дроны.

«При приближении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Андрей открыл огонь из штатного вооружения и метким огнем уничтожил восемь FPV-дронов, что позволило избежать потерь среди штурмовиков и успешно закрепиться на занятых позициях», — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что российские военные за неделю взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР) — Михайловку и Красный Яр.

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      Марина Совина
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