Российский военный сбил восемь украинских FPV-дронов

Минобороны: российский военный сбил восемь FPV-дронов, прикрывая штурмовиков

Ефрейтор Андрей Стащищак сбил восемь FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), прикрывая штурмовую группу, которая продвигалась вглубь населенного пункта в рамках спецоперации (СВО), сообщили в Минобороны РФ. Об этом пишет ТАСС.

По данным ведомства, российские военные продвигались в глубину обороны противника. В это время Стащищак вел наблюдение из здания с хорошим обзором.

Стараясь отбить утраченные позиции, украинские военные запустили в сторону российских сил FPV-дроны.

«При приближении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Андрей открыл огонь из штатного вооружения и метким огнем уничтожил восемь FPV-дронов, что позволило избежать потерь среди штурмовиков и успешно закрепиться на занятых позициях», — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что российские военные за неделю взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР) — Михайловку и Красный Яр.