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04:29, 19 октября 2024Бывший СССР

Ганчев высказался о переходе Харькова под контроль России

Ганчев заявил, что «Харьков все равно должен быть освобожден»

Фото: Unsplash.com

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев высказался о переходе областного центра под контроль России. Его слова приводит РИА Новости.

«Я уверен в том, что Харьков все равно должен быть освобожден, это русский город, все харьковчане это прекрасно понимают», — заявил чиновник.

Он добавил, что Харьков «ждет своего времени», однако о конкретных планах можно будет говорить, когда российские войска приблизятся в городу.

Ранее Ганчев сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают подтягивать резервы на харьковское направление.

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      Марина Совина
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