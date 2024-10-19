Ганчев высказался о переходе Харькова под контроль России

Ганчев заявил, что «Харьков все равно должен быть освобожден»

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев высказался о переходе областного центра под контроль России. Его слова приводит РИА Новости.

«Я уверен в том, что Харьков все равно должен быть освобожден, это русский город, все харьковчане это прекрасно понимают», — заявил чиновник.

Он добавил, что Харьков «ждет своего времени», однако о конкретных планах можно будет говорить, когда российские войска приблизятся в городу.

Ранее Ганчев сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают подтягивать резервы на харьковское направление.

