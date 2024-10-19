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21:30, 19 октября 2024Мир

ВВС Израиля сбросили фосфорные бомбы на поселение в Ливане

Израильские ВВС сбросили фосфорные бомбы на поселение Кафр-Хаммам в Ливане

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля сбросили фосфорные бомбы на поселение, располагающееся на юге Ливана, пишет РИА Новости со ссылкой на полевой источник.

Он уточнил, что удар был нанесен по поселению Кафр-Хаммам в районе Аркуб на юге страны. Как утверждает источник агентства, Израиль многократно применял зажигательные фосфорные бомбы при ударах по приграничным деревням и поселениям в данной части Ливана.

Ранее ВВС Израиля нанесли еще восемь ударов по южному пригороду столицы Ливана Бейруту. Сообщается, что новые удары были нанесены по кварталам Харет-Хрейк, Бурдж аль-Баражне и Шувайфат.

В субботу, 19 октября, из Ливана при помощи беспилотника атаковали дом главы кабмина Израиля Биньямина Нетаньяху. Премьера и его жены в тот момент там не было.

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      Маргарита Пименова
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