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18:13, 19 октября 2024Культура

Известные российские художники заступились за отдел новейших течений в Третьяковке

РБК: 200 художников попросили Третьяковку не закрывать отдел новейших течений

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Государственная Третьяковская галерея планирует ликвидировать отдел новейших течений 22 октября. Об этом говорится в открытом письме российских художников, искусствоведов, сотрудников музеев и коллекционеров, о котором РБК рассказал историк искусства Андрей Ерофеев.

Обращение поддержали 200 деятелей искусства, список подписей будет опубликован. Среди них ведущие российские художники Меламид и Комар, Павел Отдельнов, классик московского концептуализма Игорь Макаревич, Сергей и Владимир Мироненко, Ростислав Лебедев и многие другие. Они рассказали об угрозе утраты экспонатов и попросили «не обрекать будущее поколение третьяковцев».

Авторы письма напомнили, что отдел был создан в 2001 году для хранения и популяризации первой панорамной коллекции новейшего искусства РФ, которая в настоящее время насчитывает несколько тысяч экспонатов. Отмечается, что большинство из них предоставили в дар коллекционеры и художники.

Ранее сообщалось, что в Михайловском дворце Русского музея открывается выставка «Великий Карл», приуроченная к 225-летию со дня рождения Карла Брюллова. Будет представлено более 300 произведений мастера из коллекции Государственного Русского музея и других музеев России и Белоруссии, а также частных собраний.

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      Екатерина Подвигина
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