Покупателям квартир дали рекомендации по эффективному торгу

Эксперт Клапанюк: покупателям со свободными средствами охотнее идут навстречу

Покупателю со свободными деньгами охотнее идут навстречу. Как эффективно сбить цену на квартиру в новостройке, изданию «Стерлеград» рассказала заместитель руководителя департамента новостроек компании «ТСН Недвижимость» Ольга Клапанюк.

Больше шансов получить скидку имеют те покупатели, кто изъявляет готовность быстро выйти на сделку. Таким клиентам застройщики автоматически делают более выгодные предложения, уверяет эксперт. Если договориться о снижении цены не выходит, Клапанюк советует упомянуть, что в данный момент вы держите на прицеле более привлекательный вариант, и взять время на раздумья.

При разговоре менеджер мгновенно понимает, насколько покупатель знаком с рынком. В глазах застройщика нужно выглядеть человеком, хорошо осведомленным о текущем ассортименте и расценках. Клапанюк рекомендует тщательно проанализировать ситуацию на рынке и сравнить аналогичные лоты в экспозиции, это даст преимущество при торге. «Открытое заявление о том, что квартира привлекательна, но конкурент предлагает лучшие условия, может стимулировать менеджера обсудить возможности снижения цены с руководством», — подчеркнула она.

Если речь идет о «вторичке», сторговаться поможет проявление неподдельного интереса к объекту. К примеру, можно попросить продавца поделиться воспоминаниями, связанными с квартирой, — так получится завоевать его расположение, обращают внимание специалисты. Также сбить цену порой можно, указав на недостатки недвижимости.