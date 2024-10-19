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12:59, 19 октября 2024Россия

Лодка с людьми опрокинулась под Санкт-Петербургом

На Ладожском озере под Петербургом опрокинулась лодка, двое мужчин не выжили

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

На Ладожском озере под Санкт-Петербургом опрокинулась моторная лодка с людьми на борту. Двое мужчин не выжили, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Ситуация произошла 18 октября недалеко от деревни Лигово Волховского района. Перевернутое судно обнаружили в акватории Ладожского озера. На борту были три человека — двое мужчин не выжили, а одного пострадавшего доставили в больницу.

«Волховстроевская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта», — сообщили в ведомстве. Причины и обстоятельства случившегося пока не известны.

Ранее лодка с пассажирами перевернулась пригороде Санкт-Петербурга — Кронштадте. На борту судна находились шесть человек. Всех пострадавших извлекли из воды, но одного специалистам не удалось спасти. Причины произошедшего не были названы.

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      Нина Ташевская
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