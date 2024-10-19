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08:21, 19 октября 2024Россия

Матвиенко заявила об определяющем ход истории значении саммита БРИКС в Казани

Матвиенко заявила, что саммит БРИКС в Казани определит дальнейший ход истории

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале рассказала, что самым значительным событием нынешнего года станут не выборы в США, как многие уверяют, а саммит БРИКС в Казани, который должен определить дальнейший ход истории.

«Предстоящие выборы президента в США не станут самым значительным для мирового сообщества и определяющим дальнейший ход истории событием года. Как бы этого ни хотелось Вашингтону. Таким событием будет саммит БРИКС», — написала она.

По словам сенатора, западные СМИ предпринимают попытки навязать всему миру, что его судьба зависит от того, кто станет новым американским лидером, а на самом деле ключевое влияние на человечество станут три дня саммита межгосударственного объединения. Самым ярким доказательствам ее словам она назвала уровень представительства данного мероприятия, а также постоянный рост числа заявок на вступление в БРИКС.

Ранее политолог, эксперт ЭИСИ, заместитель генерального директора КГ «Полилог» Никита Сетов подчеркнул значимость личного участия президента России Владимира Путина в форуме БРИКС, заявив, что глава государства последовательно на протяжении многих лет уделяет большое внимание организации.

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