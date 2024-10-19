Немецкий генерал в отставке Вундрак раскритиковал Бербок за позицию по России

Генерал Бундесвера в отставке и депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Йоахим Вундрак, выступая в парламенте, раскритиковал позицию главы МИД Германии Анналены Бербок по России.

Он заявил, что Германия не находится в состоянии войны с Россией и призвал «сделать все», чтобы этого не произошло. Вундрак отметил, что в интересах страны «не поддерживать долгую и кровавую войну на истощение». Он также сослался на военных специалистов и подчеркнул, что победить Россию военным путем маловероятно.

Ранее несколько авторов в статье для Frankfurter Rundschau заявили, что Германии и другим странам нужно восстановить дипломатические каналы и способствовать началу переговоров между Россией и Украиной.

В материале говорится, что для переговоров необходимо соблюдении нескольких условий. В частности, должно быть обеспечено государственное существование Украины, должны быть «признаны» интересы безопасности России, а статус новых регионов «должен оставаться открытым до тех пор, пока не будет найдено переговорное решение».