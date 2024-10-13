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03:32, 13 октября 2024Мир

В Германии призвали изменить стратегию по Украине

FP: Германии и Западу необходимо изменить стратегию по Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Германии и другим странам нужно восстановить дипломатические каналы и способствовать началу переговоров между Россией и Украиной, говорится в статье нескольких авторов для Frankfurter Rundschau. Среди них, в частности, министр транспорта земли Баден-Вюртемберг и член партии «Зеленых» Винфрид Герман.

По мнению авторов, поставки оружия и санкции не имели должного эффекта. Россию не изолировали на международном уровне, а глава государства Владимир Путин «стал не слабее в военном и экономическом отношении, а сильнее», отмечается в публикации.

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В материале говорится, что для переговоров необходимо соблюдении нескольких условий. В частности, должно быть обеспечено государственное существование Украины, должны быть «признаны» интересы безопасности России, а статус новых регионов «должен оставаться открытым до тех пор, пока не будет найдено переговорное решение».

Авторы статьи также призвали ООН направить миротворческую миссию, чтобы «первоначально заморозить конфликт».

Ранее депутаты Бундестага из партии СДПГ канцлера Германии Олафа Шольца раскритиковали его решение разместить в 2026 году на территории страны американские ракеты, способные достичь Россию.

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      Сергей Грехов
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