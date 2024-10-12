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04:28, 12 октября 2024Бывший СССР

Раскрыты последствия потери Киевом контроля над Покровском. Экономике Украины предрекли крах

FP: экономика Украины рухнет, если страна потеряет контроль над Покровском

Фото: Stringer / Reuters

Исполнительный директор украинской промышленной консалтинговой компании GMK Center Станислав Зинченко заявил, что экономика Украины рухнет в случае потери контроля над Покровском в Донецкой народной республике (ДНР).

Падение Покровска может серьезно ударить по способности Украины поддерживать боевые действия, поскольку город является ключевым источником угля для сталелитейной и металлургической промышленности страны

Станислав ЗинченкоИсполнительный директор GMK Center

По словам эксперта, без сталелитейных заводов экономика страны «попросту умрет». В материале Foreign Policy (FP) отмечается, что экономическая значимость Покровска обусловлена его ролью в поставках угля для производства чугуна.

По данным издания, сталелитейная промышленность является важным источником налоговых доходов и экспорта для Украины.

Армия России заняла Угледар

3 октября Армия России заняла Угледар в ДНР. В Министерстве обороны сообщили, что контроль над городом установили военнослужащие группировки войск «Восток».

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский после потери Угледара приказал усилить оборону на востоке подконтрольной Киеву части региона. Это произошло на следующий день после отхода украинских войск из города.

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Сырский заявил, что работает на «одном из самых горячих участков фронта» в составе 25-й Сичеславской воздушно-десантной бригады. Также главком провел телефонный разговор с генералами США. Он проинформировал офицеров об обстановке на фронте и отметил важность передачи Украине вооружения и военной техники.

На Украине признали потерю половины территории Торецка

ВСУ контролируют от 40 до 50 процентов от всей территории Торецка в Донецкой народной республике. О потере контроля над половиной населенного пункта заявил глава городской военной администрации Василий Чинчик.

За последние сутки россиянам не удалось продвинуться. (...) Ориентировочно в районе 40-50 процентов города можно сказать находится под контролем ВСУ. Остальная территория — врагом захвачена

Василий ЧинчикГлава Торецкой военной администрации

По его словам, российские военные прикладывают все усилия, чтобы как можно быстрее взять город под контроль. Он добавил, что из города продолжается эвакуация гражданских, однако она проходит со значительными трудностями. Он добавил, что в городе остается около 1150 человек.

8 октября советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявлял о продвижении Вооруженных сил России в центр Торецка. По его словам, бойцы Российской армии также охватывают город с севера, вдоль железной дороги.

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      Марина Совина
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