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09:23, 19 октября 2024Россия

Песков назвал главное условие для урегулирования украинского кризиса

Песков: обеспечение безопасности России урегулирует украинский кризис

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Россия считает обеспечение безопасности главным условием при урегулировании кризиса на Украине. Такое мнение выразил представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Нам главное — решить наши интересы безопасности. Собственно, то, что предлагалось сделать до СВО, и то, что было отвергнуто», — уточнил он.

Ранее в октябре в Кремле отреагировали на готовность ФРГ обсудить с Путиным ситуацию на Украине. Песков также назвал бесперспективной позицию других стран об отказе от диалога с Россией.

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      Екатерина Ештокина
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