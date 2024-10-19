Песков назвал главное условие для урегулирования украинского кризиса

Песков: обеспечение безопасности России урегулирует украинский кризис

Россия считает обеспечение безопасности главным условием при урегулировании кризиса на Украине. Такое мнение выразил представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Нам главное — решить наши интересы безопасности. Собственно, то, что предлагалось сделать до СВО, и то, что было отвергнуто», — уточнил он.

Ранее в октябре в Кремле отреагировали на готовность ФРГ обсудить с Путиным ситуацию на Украине. Песков также назвал бесперспективной позицию других стран об отказе от диалога с Россией.