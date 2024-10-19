В Кремле отреагировали на готовность ФРГ обсудить с Путиным ситуацию на Украине

Песков: готовность Шольца обсудить с Путиным ситуацию на Украине — важный сигнал

Готовность канцлера ФРГ Олафа Шольца обсуждать с президентом России Владимиром Путиным урегулирование конфликта на Украине является важным сигналом. Такое мнение выразил представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Это важные слова, потому что еще совсем недавно Германия была среди остальных стран коллективного Запада, которые полностью исключали какие-либо контакты с Путиным», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков также назвал бесперспективной позицию других стран об отказе от диалога с Россией.

Ранее Владимир Путин выступил против краткосрочного перемирия с Украиной «на неделю, на две или на год». Глава государства указал на необходимость построения прочного мира.

Президент отметил, что краткие перемирия будут использованы противником для перевооружения, поэтому урегулирование украинского конфликта возможно только через создание условий для долгосрочного мира.