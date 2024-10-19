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19:38, 19 октября 2024Путешествия

Россияне пострадали при пожаре в Турции

Генконсульство РФ: трое россиян пострадали при пожаре в отеле турецкой Антальи
СюжетПожары в Турции:

Фото: Zoe Esteban / Shutterstock / Fotodom

Трое россиян пострадали при пожаре в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ, передает РИА Новости.

Возгорание возникло в пятницу, 18 октября, в пятизвездочном отеле Imperial Sunland Resort в Бельдиби. В тот же день пожар потушили. По данным генконсульства, в помещении в этот момент находились около 100 россиян, трое из них были доставлены в больницы.

«Компетентными службами проведены эвакуационные мероприятия. Троим россиянам потребовалась медицинская помощь. В настоящий момент все они выписаны из больницы», — уточнили дипломаты. После инцидента туристов переселили в другие отели. Других обращений от граждан России не поступало, рассказали в генконсульстве.

Ранее россиянка, которая улетала с подругой с турецкого курорта Анталья, бросила в туалете аэропорта новорожденного ребенка. Уточняется, что малыша нашли сотрудники клининговой службы в уборной для инвалидов. Ребенок пробыл там 12 минут.

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      Нина Ташевская
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