Россиянка пострадала при атаке дрона-камикадзе

Брянский губернатор Богомаз сообщил о пострадавшей при атаке дрона-камикадзе

Мирная жительница пострадала при атаке дрона-камикадзе на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Атака произошла на село в Стародубском муниципальном округе.

«В результате сброса взрывного устройства легкое ранение получила жительница села. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал чиновник.

По его словам, оперативные и экстренные службы прибыли на место.

В ночь на 19 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Белгородской, Брянской и Ростовской областями.