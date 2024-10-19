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14:19, 19 октября 2024Россия

Россиянка пострадала при атаке дрона-камикадзе

Брянский губернатор Богомаз сообщил о пострадавшей при атаке дрона-камикадзе

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Мирная жительница пострадала при атаке дрона-камикадзе на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Атака произошла на село в Стародубском муниципальном округе.

«В результате сброса взрывного устройства легкое ранение получила жительница села. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал чиновник.

По его словам, оперативные и экстренные службы прибыли на место.

В ночь на 19 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Белгородской, Брянской и Ростовской областями.

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      Никита Абрамов
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