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09:51, 19 октября 2024Россия

Российские морпехи захватили опорный пункт ВСУ в Курской области

Минобороны России отчиталось о захвате опорного пункта ВСУ в Курской области

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Российские морпехи захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

«Морпехи выбили противника из укрепленных позиций в лесной местности. В результате боя морские пехотинцы захватили трофейное вооружение западного производства, флаги и личные вещи боевиков ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе штурма украинские военнослужащие пытались оказать сопротивление, но были уничтожены.

Ранее стало известно, что российские войска освободили населенный пункт в Курской области. Речь идет о селе Плехово в Суджанском районе региона. Также появилась информация, что артиллерия ведет огонь по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в городе Судже.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

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      Никита Абрамов
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