Подразделения группировки войск «Восток» поразили украинскую САУ «Богдана»

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение в районах Донецкой районной республики (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ в субботу, 19 октября.

Отмечается, что российские военные нанесли поражение формированиям 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ_ и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье и Шахтерское.

При этом украинские войска потеряли до 115 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции и 155-мм самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Богдана».