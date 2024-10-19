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12:41, 19 октября 2024Бывший СССР

Российские войска уничтожили украинскую САУ «Богдана» в ДНР

Подразделения группировки войск «Восток» поразили украинскую САУ «Богдана»

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение в районах Донецкой районной республики (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ в субботу, 19 октября.

Отмечается, что российские военные нанесли поражение формированиям 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ_ и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье и Шахтерское.

При этом украинские войска потеряли до 115 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции и 155-мм самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Богдана».

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      Екатерина Ештокина
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