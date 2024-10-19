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22:24, 19 октября 2024Мир

Российские военные предупредили о подготовке террористами провокаций в Сирии

ЦПВС: террористы в Сирии готовят провокации с применением отравляющих веществ

Фото: Juma Mohammad / Globallookpress

Террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (признана террористической и запрещена в России) готовит провокации с использованием отравляющих веществ в Сирии. Об этом предупредил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк, его слова приводятся на сайте Минобороны РФ.

«Террористы планируют совместно с членами псевдогуманитарной организации «Белые каски» осуществить инсценировку применения отравляющих веществ в населенных пунктах южной части Идлибской зоны деэскалации», — указал он.

По словам Игнасюка, целью террористов является обвинение правительственных сил Сирии в неизбирательных ударах и применении отравляющих веществ против мирных жителей.

Ранее российские Воздушно-космические силы (ВКС) в Сирии нанесли удары по девяти пунктам базирования боевиков. Кроме того, силы РФ также поразили пункт подготовки террористов и склад боеприпасов.

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      Маргарита Пименова
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