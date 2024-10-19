Российские военные уничтожили 440 бойцов ВСУ и два БТР

Войска группировки «Центр» уничтожили до 440 бойцов ВСУ и два французских БТР

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук рассказал об уничтожении российскими военными до 440 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух французских бронетранспортеров (БТР), сообщает РИА Новости.

«Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Красноармейска, Селидово», — сказано в сообщении.

Также российским военнослужащим удалось успешно отразить десять контратак штурмовых групп. В общей сложности противник потерял до 440 бойцов, два БТР, четыре бронемашины, а также орудие Д-20.

Ранее посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Киев не смог достичь значительных успехов, потому что Запад, «опасаясь ядерной войны или эскалации, не обеспечил его необходимым количеством оружия».