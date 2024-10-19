Российский боец прикрывал раненых и в одиночку дал отпор ВСУ в бою за Георгиевку

Боец ВС РФ в Георгиевке в одиночку дал отпор штурмовикам ВСУ, прикрывая раненых

Штурмовик 150-й гвардейской мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск один дал отпор бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), прикрывая раненых. Об этом рассказал РИА Новости военный с позывным Китаец.

Военнослужащий поделился, что его группа прошла всю Георгиевку и вышла на засаду украинских войск в одном из домов. Группа вступила в бой, затем отошла, заняв позицию для обороны. Ночью украинские солдаты предприняли попытку штурма позиции российских бойцов, но не преуспели.

«Утром "Баба яга" привезла подарок — ТМ, противотанковую мину, разбудили нас, так скажем, взорвали нашу позицию и хотели добить», — продолжил Китаец. Он и еще один военный потеряли сознание, но их товарищ с позывным Малек дал отпор, и ВСУ отошли — вероятно, раненые. У военных ВС РФ были осколочные ранения и контузия.

Другой российский штурмовик получил ранение в результате атаки беспилотника в районе Максимильяновки, но вышел сам и вывел пешком к следующей точке эвакуации раненого товарища. Как отметил боец Вооруженных сил РФ, эвакуация проходит максимально быстро.

В июле российский боец в одиночку уничтожил позицию ВСУ в поселке Нью-Йорк в Донецкой народной республике. На кадрах с беспилотника было видно, как штурмовик подкрадывается к окну дома с украинскими военными внутри и забрасывает внутрь противотанковую мину. Сам боец остался жив, но получил контузию.