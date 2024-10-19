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15:37, 19 октября 2024Россия

Российский боец выжил после восьми ударов дронов

Российский боец с позывным Фунт выжил после восьми ударов дронов

Фото: Reuters

Российский военнослужащий с позывным Фунт выжил под ударами восьми дронов-камикадзе. Об этом сообщает Telegram-канал «Черные гусары».

По данным канала, восемь нападений произошли менее чем за 20 минут. Солдат получил легкое ранение, но остался жив.

Известно, что для военнослужащего это был первый бой.

Ранее стало известно, что цепочка с амулетом спасла жизнь участнику специальной военной операции. Пограничник участвовал в боевых действиях на территории Курской области, когда ему в шею прилетел осколок мины. На цепочке военнослужащего висел медальон с изображением Уастырджи — персонажа осетинской мифологии.

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      Никита Абрамов
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