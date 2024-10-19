Отсутствие России на годовщине освобождения Аушвица осудили

В Сербии посчитали оскорблением отсутствие РФ на годовщине освобождения Аушвица

Отсутствие России на годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау оскорбляет память узников нацизма. Отказ от приглашения представителей страны на мероприятия осудил вице-премьер Сербии Александр Вулин, передает РИА Новости.

«Возможно ли большее нарушение здравого смысла, исторической правды и оскорбления для всех убитых в Аушвице, чем то, что их освободители не будут здесь», — заявил политик в ходе церемонии открытия научной конференции, посвященной освобождению Белграда и Сербии во Второй мировой войне. Причиной отстранения России от участия в памятных мероприятиях Вулин назвал несогласие с политикой РФ, которая в данный момент декларируется польскими властями.

О решении отказать российским представителям в участии в церемонии, посвященной 80-летию освобождения Красной армией Аушвица в польском Освенциме, стало известно в конце сентября. По словам руководства музея концлагеря, присутствие на годовщине освобождения страны, не разделяющей идеалы свободы, невозможно. Россию не допускают к участию в мероприятии третий год подряд.

Данное решение также вызвало негодование Александра Вучича. Глава Сербии предположил, что вместо русских на мероприятие позовут «тех, кто создал» концлагерь.