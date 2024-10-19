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06:27, 19 октября 2024Бывший СССР

Сальдо заявил об установлении контроля над островами в дельте Днепра

Сальдо: российские военные установили контроль над островами в дельте Днепра
Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Российские военные вытеснили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из островной зоны дельты Днепра, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он уточнил, что над крупными островами установлен «непосредственный контроль», а над мелкими — огневой. Сальдо также заявил, что продолжаются рейды диверсантов ВСУ с целью переправиться через Днепр на левый берег, но они неудачны.

12 октября Сальдо рассказал о массовой атаке беспилотников на Херсонскую область. По словам главы региона, было перехвачено 16 украинских дронов, в том числе беспилотник «Лютый», который называют «дешевой копией турецкого Bayraktar».

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      Сергей Грехов
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