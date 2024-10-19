Сальдо заявил об установлении контроля над островами в дельте Днепра

Сальдо: российские военные установили контроль над островами в дельте Днепра

Российские военные вытеснили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из островной зоны дельты Днепра, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он уточнил, что над крупными островами установлен «непосредственный контроль», а над мелкими — огневой. Сальдо также заявил, что продолжаются рейды диверсантов ВСУ с целью переправиться через Днепр на левый берег, но они неудачны.

12 октября Сальдо рассказал о массовой атаке беспилотников на Херсонскую область. По словам главы региона, было перехвачено 16 украинских дронов, в том числе беспилотник «Лютый», который называют «дешевой копией турецкого Bayraktar».