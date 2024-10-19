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18:34, 19 октября 2024Экономика

США уличили в отсутствии желания бороться с поставками иранской нефти

Bloomberg: у США отсутствует желание наказывать Китай и ОАЭ за иранскую нефть

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

США не собирается вводить санкции за покупку иранской нефти против Пекина и Дубая. В отсутствии желания бороться с поставками иранского сырья американские власти уличили аналитики Bloomberg.

В пятницу, 11 октября, Минфин США ввел санкции против всех лиц, работающих в нефтяном и нефтехимическом секторах экономики Ирана. Кроме того, этот документ позволяет наказывать почти любого, связанного с иранской нефтью. Госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что это поможет перекрыть поток доходов, который Иран использует для финансирования ядерной программы и разработки ракет.

Несмотря на то, что Китай и Объединенные Арабские Эмираты в свое время помогли Ирану сократить ущерб от санкций против нефтяной отрасли Тегерана, США не собираются распространить на них ограничения. Вашингтон воздерживается от применения агрессивных мер, так как это может привести к нестабильности на нефтяном рынке.

Третьи юрисдикции усложняют ситуацию с санкциями. В ОАЭ находится ряд посреднических фирм, активно участвующих в торговле, а в Китай направляется примерно 80 процентов ежедневного экспорта иранской нефти.

По мнению экспертов, аналогичная ситуация с ограничениями против Ирана наблюдается в случае с Россией, где США пытаются уравновесить риски, связанные с поставками, и ограничить доступ Кремля к нефтяным доходам, но не переходят к самым решительным мерам.

В четверг, 17 октября, управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США расширило санкционный список (SDN-list). Режим санкций отныне распространяется на общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Вектор», а также на китайские компании Redelepus Vector Industry Shenzhen Co., LTD и Xiamen Limbach Aircraft Engine Co., LTD. Кроме того, в SDN-лист включено несколько фирм, зарегистрированных в ОАЭ и на Маршалловых островах. Также под санкциями оказались суда: GRATIA, JUVENIS, KAPOK, KUKKI, LIANA, MARBEL, ONYX и TROPHY. Это танкеры, предназначенные для перевозки химикатов, нефти и нефтепродуктов.

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      Вячеслав Агапов
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