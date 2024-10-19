Украинка устроила скандал в киевском кафе из-за разговора на русском языке

«Страна.ua»: украинка устроила скандал в кафе из-за разговора на русском языке

Украинка устроила скандал в киевском кафе из-за того, что посетители за соседним столиком разговаривали на русском языке. Об этом сообщает «Страна.ua».

Девушка в резкой форме сделала замечание молодым людям и заявила, что на Украине «все плохо», потому что они говорят на русском.

«Если бы вы не говорили по-русски — было бы все нормально», — выразила мнение украинка.

Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал законопроект о полном запрете русского языка в школах и других образовательных учреждениях.