Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:49, 19 октября 2024Бывший СССР

Украинка устроила скандал в киевском кафе из-за разговора на русском языке

«Страна.ua»: украинка устроила скандал в кафе из-за разговора на русском языке

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Украинка устроила скандал в киевском кафе из-за того, что посетители за соседним столиком разговаривали на русском языке. Об этом сообщает «Страна.ua».

Девушка в резкой форме сделала замечание молодым людям и заявила, что на Украине «все плохо», потому что они говорят на русском.

«Если бы вы не говорили по-русски — было бы все нормально», — выразила мнение украинка.

Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал законопроект о полном запрете русского языка в школах и других образовательных учреждениях.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Вся Куба осталась без электричества. На острове наступил тотальный блэкаут

      Марочко заявил о «вялотекущих» попытках ВСУ атаковать в ЛНР

      Зеленского заподозрили в попытке шантажировать Запад

      Сальдо заявил об установлении контроля над островами в дельте Днепра

      Бойцам ВСУ приказали рыть окопы и создавать укрепления у Чернобыльской АЭС

      Российские военные уничтожили 440 бойцов ВСУ и два БТР

      Врач назвал три группы повышающих холестерин продуктов

      Немецкий генерал в отставке раскритиковал Бербок за позицию по России

      Украинка устроила скандал в киевском кафе из-за разговора на русском языке

      «Ребята готовы вернуться в тыл». Украинский депутат предупредил о зреющем бунте в ВСУ из-за захвата собора в Черкассах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше