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19:30, 19 октября 2024Интернет и СМИ

Украинско-израильская компания отметилась на оплате контента Дудя и Моргенштерна

Yoola Labs Ltd оплатила видеоролики Дудя и посты Моргенштерна в соцсетях

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Украинско-израильская Yoola Labs Ltd отметилась в оплате видеороликов блогера Юрия Дудя и постов рэпера Моргенштерна (оба внесены Минюстом в реестр иноагентов) в соцсетях. Об этом заявили юристы блогера, сообщает ТАСС.

Согласно тексту, подготовленному юристами блогера, за три года Yoola Labs Ltd осуществила 36 транзакций на банковский счет Дудя. Переводы за производство контента поступали с августа 2017 по июнь 2020 года. Минюст отметил, что Моргенштерн получил от Yoola Labs Ltd переводы на сумму более 29 миллионов рублей.

Минюст РФ внес Дудя в реестр СМИ-иноагентов 15 апреля 2022 года. В следующем месяце в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, попал и Моргенштерн. В обосновании включения рэпера-иноагента в список указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — также медиакомпания Yoola Labs Ltd (Израиль) и Украина.

После выхода интервью с дизайнером Артемием Лебедевым прокуратура России привлекла Дудя к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах. В отношении Дудя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Оно предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

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      Вячеслав Агапов
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