В отношении Дудя возбудили административное дело

В отношении Дудя после интервью с Лебедевым возбудили административное дело

Прокуратура после выхода интервью с дизайнером Артемием Лебедевым привлекла к административной ответственности блогера Юрия Дудя (признан в России иноагентом) — ему вменяют нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении Дудя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Оно предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

В сентябре в Таганский суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление суда о назначении штрафа в 40 тысяч Юрию Дудю.

В январе 2023 года стало известно, что Дудь ликвидировал ИП в России, на который был зарегистрирован товарный знак «Вдудь». С 11 ноября этим товарным знаком владеет компания «Бутово продакшн» из Барселоны.