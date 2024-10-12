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07:54, 12 октября 2024Силовые структуры

В отношении Дудя возбудили административное дело

В отношении Дудя после интервью с Лебедевым возбудили административное дело
Юрий Дудь

Юрий Дудь. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Прокуратура после выхода интервью с дизайнером Артемием Лебедевым привлекла к административной ответственности блогера Юрия Дудя (признан в России иноагентом) — ему вменяют нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении Дудя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Оно предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

В сентябре в Таганский суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление суда о назначении штрафа в 40 тысяч Юрию Дудю.

В январе 2023 года стало известно, что Дудь ликвидировал ИП в России, на который был зарегистрирован товарный знак «Вдудь». С 11 ноября этим товарным знаком владеет компания «Бутово продакшн» из Барселоны.

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      Юлия Мискевич
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