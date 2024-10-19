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14:55, 19 октября 2024Экономика

В Африке осталась без света целая страна

Daily Post: в Нигерии третий раз за неделю произошел полный блэкаут

Фото: Akintunde Akinleye / Reuters

Национальная энергетическая система Нигерии вышла из строя в третий раз за неделю. О полном блэкауте сообщает Daily Post Nigeria.

Причины сбоя не раскрывают, однако известно, что из-за него без света осталась целая страна. Последняя авария в африканской стране произошла утром 19 октября.

«Daily Post получила данные с портала нигерийского системного оператора и выяснила, что по состоянию на 9:20 утра сегодня в сети было зафиксировано ноль мегаватт (МВт)», — отмечает издание.

Это уже третье отключение электричества в африканской стране за неделю, что еще сильнее перегрузило и без того хрупкую энергосистему. Предприятия и домохозяйства продолжают страдать из-за перебоев с электроснабжением в стране на фоне высокой стоимости и нехватки топлива.

В последние годы в стране часто происходят отключения электроэнергии из-за аварий на электростанциях и сетях, которые требуют модернизации.

19 октября также осталась без электричества Куба. Министерство энергетики и горной промышленности страны сообщило, что причиной блэкаута стал непредвиденный выход из строя местной теплоэлектростанции (ТЭЦ) в Матансасе. До 20 октября закрылись образовательные учреждения. На острове также запретили проводить развлекательные и культурные мероприятия.

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      Вячеслав Агапов
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