В Европе выдвинули условие для вступления Украины в НАТО

Министр Нидерландов Брекельманс: Киев вступит в НАТО при победе над коррупцией

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс прокомментировал, при каких условиях возможно вступление Украины в НАТО. Его слова приводит Reuters.

Брекельманс выдвинул условие для вступления Украины в НАТО и подчеркнул, что это возможно при победе Киева над коррупцией. Он также призвал сформулировать четкие критерии, на которые страна будет ориентироваться при входе в альянс. В противном случае принять решение о приглашении Украины будет трудно.

«Если у вас нет такой ясности, я не вижу, чтобы 32 союзника согласились предоставить приглашение», — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все возможное для вступления страны в НАТО. Он отметил, что первым пунктом «плана победы» является приглашение Киева в альянс.