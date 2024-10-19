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00:12, 19 октября 2024Мир

В ОАЭ прокомментировали свою роль посредника при обмене российских и украинских пленных

ОАЭ помогли РФ и Украине обменять 2184 военнопленных с начала конфликта

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

В МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выразили благодарность России и Украине за оказанное доверие в качестве посредника при последнем обмене военнопленных двух стран 95 на 95. Заявление ведомства приводит РИА Новости.

В министерстве заявили, что общее количество пленных, которых удалось обменять между двумя странами при посредничестве ОАЭ, достигло 2184 человек.

18 октября Минобороны сообщило, что Россия вернула из плена 95 военнослужащих в результате обмена.В настоящее время они находятся на территории Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родными. После этого все военнослужащие будут отправлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

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      Сергей Грехов
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