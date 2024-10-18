Москалькова поблагодарила спецслужбы за возвращение 95 российских военных

Москалькова поблагодарила спецслужбы и Минобороны за возвращение 95 военных

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале прокомментировала возвращение 95 российских военных из плена.

«Радуемся вместе с родными и близкими за наших вернувшихся из плена военнослужащих. Вместе с вами переживали, ждали, работали в этом направлении. Благодарим Минобороны России, наши спецслужбы за большую работу, проделанную по обмену», — говорится в публикации.

18 октября Минобороны сообщило, что Россия вернула из плена 95 военнослужащих в результате обмена. В настоящее время они находятся на территории Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родными. После этого все военнослужащие будут отправлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации. Посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).