В Раде предложили сделать мобилизационный возраст ниже избираемого

Депутат Рады Костенко: нужно сделать мобилизационный возраст ниже избираемого

На Украине нужно сделать мобилизационный возраст ниже избираемого. Такие меры предложил депутат Верховной Рады Роман Костенко, чьи слова приводит Telegram-канал «Политика страны».

«Если Конституцией определено, что человек с 21 года может стать нардепом, то солдатом с 20 он может точно стать», — сказал парламентарий.

По его словам, на такие заявления его подтолкнули американские конгрессмены в частных беседах. Политик подчеркнул, что снижение мобилизационного возраста не является кардинальным решением.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что партнеры Киева хотят снизить возраст подлежащих к мобилизации в стране. Он также добавил, что минобороны Украины предлагает специальные контракты всем, кто хочет служить в ряда Вооруженных сил республики.