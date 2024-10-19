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14:02, 19 октября 2024Россия

В России прокомментировали атаку беспилотника на Санкт-Петербург

Депутат Чепа: атаками БПЛА по территории РФ Киев пытается шантажировать Москву
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Атаками беспилотников на территории России Украина пытается шантажировать Москву, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал удар дрона по Санкт-Петербургу.

«Запад продолжает поставлять Украине вооружение, в том числе беспилотники. (...) Я не думаю, что стали меньше атаковать, просто плотнее становится наша противовоздушная оборона, средства радиоэлектронной борьбы. Тем не менее это их попытки подогреть тему, чтобы пытаться шантажировать Россию и выходить на какие-то неприемлемые для нас договорные условия, понимая, что ситуация на всех фронтах значительно ухудшается», — сказал депутат.

Это один из моментов того, чтобы этими террористическими актами пытаться влиять на ситуацию

Алексей Чепадепутат Госдумы

19 октября силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Санкт-Петербурге, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на экстренные службы. Угроз для жителей не было, отметили там, не приведя других подробностей. Минобороны России не комментировало информацию.

Граждане сообщали о громких звуках рано утром. Они раздались сразу на нескольких улицах — Парашютной, Планерной, Маршала Новикова, Авиаконструкторов и Комендантском проспекте. После этого возникли перебои с подачей электричества и воды. По информации «Фонтанки», без света в Приморском районе остались около 300 зданий. Причиной этих проблем издание назвало аварию на подстанции.

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