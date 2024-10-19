В Сербии пообещали помнить подвиг павших советских воинов-освободителей

Сербский министр Попович: Белград не забудет подвиг павших советских воинов

Министр по международному экономическому сотрудничеству в правительстве Сербии Ненад Попович по итогам встречи с заместителем председателя Совфеда Константином Косачевым дал ему обещание, что сербы всегда будут помнить подвиг советских воинов, которые пали на их земле, борясь с нацистами, сообщает РИА Новости.

«Мы согласились в том, что сербы и русские веками стояли плечом к плечу в борьбе против общих неприятелей. Мы, сербы, никогда не сможем забыть тысячи советских воинов, павших в борьбе с нацизмом, которые покоятся в нашей земле», — заявил политик.

Он добавил, что вековая дружба и братство Москвы и Белграда являются фундаментом для стратегических партнерских отношений между двумя государствами.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин в ходе официального визита в Москву встретился с директором Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александром Бортниковым и поблагодарил представителей российских спецслужб за постоянную поддержку Белграда в решении сложных вопросов.