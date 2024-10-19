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10:25, 19 октября 2024Бывший СССР

На Украине сожгли предназначенный для отправки на фронт автобус

В Кривом Роге неизвестные сожгли предназначенный для отправки на фронт автобус

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Неизвестные ночью в Кривом Роге сожгли автобус, который был предназначен для отправки на фронт. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

О случившемся рассказал сам волонтер в своих соцсетях. По его мнению, это сделали подростки.

На размещенных кадрах видно, как огонь полностью захватил автобус. «Никогда не думал, что до меня дойдет. Парковал всегда нормально, нет ни черных номеров, ничего. Зачем они его подожгли — никто ничего не знает», — посетовал пострадавший.

10 октября в Кривом Роге прогремели взрывы. Журналисты также добавляли, что взрывы произошли в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье.

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      Екатерина Ештокина
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