В Венгрии усомнились в здравомыслии желающих посадить Сальвини

Глава МИД Венгрии Сийярто усомнился в здравомыслии желающих посадить Сальвини

Глава МИД Венгрии Петр Сийярто усомнился в здравомыслии тех, кто требует тюремного срока для вице-премьера Италии Маттео Сальвини, пять лет назад не впустившего в Италию судно с мигрантами, но избирает в Европарламент итальянскую левую активистку Иларию Салис, которую осудили в Венгрии за нанесение телесных повреждений. Об этом он заявил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Здесь все с ума сошли? Два итальянских дела о "правосудии" и европейском левом мейнстриме. Маттео Сальвини защитил границы Италии, а значит, безопасность страны и ее граждан, когда не позволил кораблю с нелегальными мигрантами пришвартоваться в Италии. Следствие: итальянская прокуратура запросила для него шесть лет тюрьмы», — написал политик.

Он также подчеркнул, что Салис приехала в Венгрию в составе банды, чтобы избивать случайных прохожих на улицах Будапешта, а впоследствии укрылась в Европейском парламенте.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил дело против лидера парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен с судебными процессами против вице-премьера Италии Сальвини и кандидата в президенты США Дональда Трампа. Он выразил свою поддержку Ле Пен и призвал ее продолжать бороться.