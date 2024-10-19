В Юрьев-Польском власти попросили жителей подарить городу елку

Власти Юрьев-Польского попросили жителей подарить городу 12-метровую ель

Власти Юрьев-Польского Владимирской области попросили жителей подарить городу 12-метровую ель, чтобы установить ее у стен Михайло-Архангельского монастыря в центре населенного пункта. Соответствующая запись появилась на странице местной администрации в социальной сети «ВКонтакте».

«Служба по благоустройству города примет в дар ель (высотой 8-12 метров) для установки на традиционном месте у стен Михайло-Архангельского монастыря в центре города», — говорится в сообщении. В комментариях к записи пользователи предположили, что у администрации нет средств на установку дерева к празднику.

Как объяснил Telegram-каналу «Подъем» глава Юрьев-Польского района Анатолий Трофимов, деньги на украшение города у властей есть, однако их можно сэкономить и помочь кому-то из жителей избавиться от дерева, которое им мешает.

«Мы просто решили сочетать приятное с полезным. Зачастую ели спиливают просто у себя на участке, или какая-то территория под застройку идет, когда просто мешает, и так далее, и люди просто выкидывают эти деревья. Мы предлагаем забрать и использовать как новогоднее украшение», — сказал он.

Ранее в Минпромторге заявили, что российские торговые сети полностью обеспечены всей необходимой алкогольной продукцией в преддверии новогодних праздников. По данным ведомства, рисков дефицита на внутреннем рынке не наблюдается.