Во Франции рассказали о потере интереса США к Украине

Le Figaro: США хотят переложить ответственность за Украину на Европу

США теряют интерес к конфликту на Украине из-за эскалации на Ближнем Востоке. Об этом пишет французское издание Le Figaro.

В статье отмечается, что Вашингтон стремится переложить ответственность за урегулирование украинского кризиса на Европу. Однако, по данным издания, европейские страны «медленно готовятся к этому вызову».

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский обвинил президента США Джо Байдена в нежелании заниматься реализацией «плана победы» главы Украины Владимира Зеленского. По его словам, об этом свидетельствует решение американского лидера отказаться от поездки на встречу контактной группы в Германии.