Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:09, 20 октября 2024Бывший СССР

Кандидат в президенты Молдавии раскрыл свои планы после возможной победы

Стояногло заявил, что поедет в ПМР, если победит на выборах президента Молдавии
Александр Стояногло

Александр Стояногло. Фото: Родион Прока / РИА Новости

Кандидат в президенты Молдавии, бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло поедет в Приднестровскую молдавскую республику (ПМР), если победит на выборах. Его слова о планах после возможной победы передает РИА Новости.

«Первая моя поездка в качестве президента будет в Приднестровье. Считаю, что внутренние проблемы страны нужно решать в первую очередь», — сказал он.

Кроме того, Стояногло заявил, что решение приднестровской ситуации возможно только благодаря переговорам в формате «5+2». По его мнению, потеря ПМР будет свидетельствовать об утрате государственности Молдавии.

20 октября в республике начались президентские выборы одновременно с референдумом о вступлении в Европейский союз. За должность президента борются 11 кандидатов. Как показывали результаты опросов, наибольшие шансы на победу есть у действующего главы государства Майи Санду.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД высказались об отказе Киева продлевать транзит российского газа в ЕС. Как Москва планирует действовать дальше?

      На Западе рассказали о последствиях принятия «плана победы» Зеленского для Украины

      Дочь Успенской рассказала об изнасиловании в реабилитационной клинике

      Кандидат в президенты Молдавии раскрыл свои планы после возможной победы

      Еще один осужденный за коррупцию экс-глава Владивостока отправится на СВО

      В Молдавии на выборах наблюдатели зарегистрировали более 170 сообщений о нарушениях

      Сальдо назвал заявления Киева о ядерном оружии средством для шантажа Запада

      Названы лучшие упражнения для избавления от жира на руках

      Итальянец восхитился Россией и сравнил ее со своей родной страной

      Стало известно о возможности для Ефремова выйти по УДО до Нового года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше