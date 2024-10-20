Кандидат в президенты Молдавии раскрыл свои планы после возможной победы

Стояногло заявил, что поедет в ПМР, если победит на выборах президента Молдавии

Кандидат в президенты Молдавии, бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло поедет в Приднестровскую молдавскую республику (ПМР), если победит на выборах. Его слова о планах после возможной победы передает РИА Новости.

«Первая моя поездка в качестве президента будет в Приднестровье. Считаю, что внутренние проблемы страны нужно решать в первую очередь», — сказал он.

Кроме того, Стояногло заявил, что решение приднестровской ситуации возможно только благодаря переговорам в формате «5+2». По его мнению, потеря ПМР будет свидетельствовать об утрате государственности Молдавии.

20 октября в республике начались президентские выборы одновременно с референдумом о вступлении в Европейский союз. За должность президента борются 11 кандидатов. Как показывали результаты опросов, наибольшие шансы на победу есть у действующего главы государства Майи Санду.