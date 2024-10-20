Киселев рассказал об общении Путина с руководителями СМИ стран БРИКС

Киселев: главы СМИ стран БРИКС накоротке пообщались с Путиным

Руководителям ведущих СМИ стран БРИКС удалось накоротке пообщаться с президентом России Владимиром Путиным после встречи. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

По его словам, общение прошло накоротке, поскольку график у российского лидера очень плотный. Киселев также отметил, по итогам мероприятия была общая фотосессия, на которой все хотели отдельно сфотографироваться с Путиным, поскольку «поскольку все были в восторге от общения с ним». Собеседник агентства подчеркнул, что атмосфера встречи была очень теплой. По его словам, было видно, что глава государства остался очень доволен.

Он также добавил, что вопросы на встрече не согласовывались заранее.

Ранее Дмитрий Киселев назвал слова Путина на встрече стран БРИКС сенсационными. В частности, пояснил он, для представителей Латинской америки и Египта «было очень много откровений». Киселев также отметил, что встреча вызвала большой интерес.