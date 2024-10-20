Пленный боец ВСУ Долматов: наши штурмовые группы уничтожали пленных на месте

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Долматов, попавший в плен к Вооруженным силам России, рассказал об убийствах российских военнослужащих украинскими бригадами на угледарском направлении, передает ТАСС.

«Наши штурмовые группы не брали пленных, а уничтожали их на месте», — поделился пленный командир 3-го взвода 3-й роты 120-го батальона 113-й бригады территориальной обороны Украины.

Как предположил Долматов, у солдат ВСУ «в крови уже был адреналин на уничтожение». Лично пленный боец стал свидетелем трех подобных убийств. Сведения о других убийствах пленных россиян были получены им из радиоэфиров и от сослуживцев.

Ранее сообщалось, что примкнувшие к ВСУ иностранные наемники принимали участие в расстрелах российских пленных в зоне спецоперации. Одной из их жертв стал безоружный раненый боец Российской армии, который вышел на позиции противника.

