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12:51, 20 октября 2024Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал об убийстве попавших в плен россиян

Пленный боец ВСУ Долматов: наши штурмовые группы уничтожали пленных на месте

Фото: Alina Smutko / Reuters

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Долматов, попавший в плен к Вооруженным силам России, рассказал об убийствах российских военнослужащих украинскими бригадами на угледарском направлении, передает ТАСС.

«Наши штурмовые группы не брали пленных, а уничтожали их на месте», — поделился пленный командир 3-го взвода 3-й роты 120-го батальона 113-й бригады территориальной обороны Украины.

Как предположил Долматов, у солдат ВСУ «в крови уже был адреналин на уничтожение». Лично пленный боец стал свидетелем трех подобных убийств. Сведения о других убийствах пленных россиян были получены им из радиоэфиров и от сослуживцев.

Ранее сообщалось, что примкнувшие к ВСУ иностранные наемники принимали участие в расстрелах российских пленных в зоне спецоперации. Одной из их жертв стал безоружный раненый боец Российской армии, который вышел на позиции противника.

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      Анастасия Алимпиева
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