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08:30, 20 октября 2024Бывший СССР

Политолог предрек Санду поражение на выборах в Молдавии

Политолог Кисеев: Санду может проиграть во втором туре выборов в Молдавии

Фото: Dts Nachrichtenagentur / Keystone Press Agency / Global Look Press

Действующему президенту Молдавии Майе Санду, вероятно, не удастся одержать победу на выборах президента республики. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал политолог Дмитрий Кисеев.

«Санду может набрать около 43 процентов [голосов] избирателей. Ее антирейтинг примерно в 60 процентов не позволяет рассчитывать на большее. К тому же Санду не единственный прозападный кандидат. Тот же [Ренато] Усатый готов сближаться с Европейским союзом (ЕС)», — сообщил аналитик.

Он подчеркнул, что итоги второго тура выборов будут зависеть от того, сможет ли молдавская оппозиция объединиться. Санду, по его словам, может проиграть, если ее противники призовут голосовать против нее, однако, отметил Кисеев, нельзя исключать вероятности того, что она сфальсифицирует итоги выборов.

Ранее в Молдавии главу оппозиции Илана Шора обвинили в дестабилизации ситуации перед выборами президента. «Шор финансировал отправку молодых людей в Россию под видом участия в культурных мероприятиях. Там их обучали тактике дестабилизации общественного порядка, провокациям в отношении правоохранительных органов», — сказал глава службы информации и безопасности республики Александр Мустяца.

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      Артём Верейкин
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