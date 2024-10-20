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12:23, 20 октября 2024Бывший СССР

Санду рассказала о своем голосе на выборах в Молдавии

Президент Санду рассказала, за что проголосовала на выборах в Молдавии
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Дмитрий Осматеско /  РИА Новости

Нынешний президент Молдавии Майя Санду рассказала о том, за что проголосовала на выборах в республике, передает РИА Новости.

«Я отдала свой голос за будущее, за безопасность, за мир. Я проголосовала за эффективное государство, которое бы работало на людей, которое бы помогало людям», — рассказала президент.

Она добавила, что будет следить за ходом голосования в течение всего дня.

Ранее стало известно, что наблюдатели в Молдавии на выборах президента и референдуме о евроинтеграции зарегистрировали более 170 сообщений о нарушениях.

По словам директора неправительственной организации Promo-LEX Николая Панфила, 7 из 34 проверенных случаев касаются размещения агитматериалов на участках голосования или в радиусе ста метров вокруг. Дважды была нарушена тайна голосования и зафиксированы несколько эпизодов группового голосования.

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      Валентин Карант
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