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04:13, 20 октября 2024Мир

В США неизвестный открыл стрельбу по толпе из сотен человек

AP: в штате Миссисипи неизвестный открыл стрельбу по толпе, погибли три человека

Фото: Michael Ho Wai Lee / Keystone Press Agency / Global Look Press

В американском штате Миссисипи в ходе празднования победы футбольной команды бывших выпускников школы неизвестный открыл стрельбу по толпе. Об этом со ссылкой на заявления властей штата сообщает агентство Associated Press.

«Три человека были убиты и восемь получили ранения в центральной части Миссисипи рано утром в субботу, когда по меньшей мере два человека открыли огонь по группе из нескольких сотен человек, праздновавших победу школьной команды выпускников в футбольном матче», — указано в сообщении.

По словам местного шерифа, в толпе в момент стрельбы находились около 200-300 человек. Двум погибшим было 19 лет, одному — 25 лет.

Ранее один человек погиб, еще девять получили ранения в результате стрельбы около Государственного университета Теннесси в США. Часть пострадавших госпитализировали.

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      Артём Верейкин
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