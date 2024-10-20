В США неизвестный открыл стрельбу по толпе из сотен человек

AP: в штате Миссисипи неизвестный открыл стрельбу по толпе, погибли три человека

В американском штате Миссисипи в ходе празднования победы футбольной команды бывших выпускников школы неизвестный открыл стрельбу по толпе. Об этом со ссылкой на заявления властей штата сообщает агентство Associated Press.

«Три человека были убиты и восемь получили ранения в центральной части Миссисипи рано утром в субботу, когда по меньшей мере два человека открыли огонь по группе из нескольких сотен человек, праздновавших победу школьной команды выпускников в футбольном матче», — указано в сообщении.

По словам местного шерифа, в толпе в момент стрельбы находились около 200-300 человек. Двум погибшим было 19 лет, одному — 25 лет.

Ранее один человек погиб, еще девять получили ранения в результате стрельбы около Государственного университета Теннесси в США. Часть пострадавших госпитализировали.