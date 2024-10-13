В США назвали число погибших и пострадавших при стрельбе около университета

ABC: один человек погиб, девять пострадали при стрельбе около университета в США

Один человек погиб, еще девять получили ранения в результате стрельбы около Государственного университета Теннесси в США, передает телеканал ABC News.

По словам журналистов, инцидент произошел вечером в субботу, 12 октября. В результате стрельбы около университета погиб один человек и еще девять были ранены, назвали они число.

«Полицейские и спасатели Нэшвилла прибыли на место стрельбы», — говорится в сообщении. Часть пострадавших госпитализировали.

В сентябре десятки человек пострадали в результате стрельбы в городе Бирмингем в США, штат Алабама. На месте происшествия без признаков жизни нашли двух мужчин и женщину, еще одного пациента не смогли спасти в больнице.

В июле в США вечеринка завершилась массовой стрельбой с жертвами и ранеными.