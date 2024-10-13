Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:05, 13 октября 2024Мир

В США назвали число погибших и пострадавших при стрельбе около университета

ABC: один человек погиб, девять пострадали при стрельбе около университета в США

Фото: Global Look Press

Один человек погиб, еще девять получили ранения в результате стрельбы около Государственного университета Теннесси в США, передает телеканал ABC News.

По словам журналистов, инцидент произошел вечером в субботу, 12 октября. В результате стрельбы около университета погиб один человек и еще девять были ранены, назвали они число.

«Полицейские и спасатели Нэшвилла прибыли на место стрельбы», — говорится в сообщении. Часть пострадавших госпитализировали.

В сентябре десятки человек пострадали в результате стрельбы в городе Бирмингем в США, штат Алабама. На месте происшествия без признаков жизни нашли двух мужчин и женщину, еще одного пациента не смогли спасти в больнице.

В июле в США вечеринка завершилась массовой стрельбой с жертвами и ранеными.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Испанский стыд». Захарова прокомментировала видео МИД Испании ко Дню нации с кадрами из Москвы

      В США назвали число погибших и пострадавших при стрельбе около университета

      Один пассажир погиб при аварийной посадке самолета в Якутии

      В США указали на значительную поддержку избирателями риторики Трампа по Украине

      В МИД Венгрии прокомментировали попытку покушения на премьер-министра

      В Германии призвали изменить стратегию по Украине

      На Украине назвали две причины облав на призывников в ресторанах и ночных клубах

      Ядерные учения НАТО назвали сигналом для России

      Пентагон озаботился ударами Израиля по позициям миротворцев в Ливане

      IT-эксперт допустил блокировку аккаунтов Google у россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше