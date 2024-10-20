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20:14, 20 октября 2024Экономика

В США объявили о вступлении американской экономики в новый суперцикл

BI: США вступили в новый суперцикл, способный перераспределить финансовые потоки

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Экономика США вступила в новый суперцикл, что предвещает перераспределение финансовых потоков в мире. Об этом пишет интернет-журнал Business Insider (BI).

О переходе к новому этапу, как указывают авторы, свидетельствуют противоположные всем прогнозам результаты финансовой политики Вашингтона. Характеристикой «нового экономического суперцикла» может стать высокая ключевая ставка Федеральной резервной системой (ФРС) США — центрального банка страны, а также высокие риски, инфляционные эффекты в связи с политической и экономической нестабильностью в мире, отмечает BI.

При этом предыдущий суперцикл начался со снижения ФРС ключевой ставки до 0 процентов, что стало ударом по мировой финансовой системе, обвалило цены на казначейские облигации США, а инвесторы столкнулись с серьезными рисками.

Ранее эксперты агентства Bloomberg предупредили, что уровень государственного долга всех стран мира в 2024 году может достичь рекордных 100 трлн долларов, и это приближает наступление глобального шока.

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      Виктория Кондратьева
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