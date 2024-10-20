В Турции загорелся элитный ЖК

Cumhuriyet: в турецком Измире горит элитный ЖК, жильцов эвакуируют

В турецком Измире загорелся элитный жилой комплекс. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.

Уточняется, что огонь охватил здание башен-близнецов Folkart Towers. На месте работают многочисленные пожарные расчеты, жильцов эвакуируют. Причина возгорания пока неизвестна.

Ранее пожар вспыхнул в в пятизвездочном отеле Imperial Sunland Resort в турецкой провинции Анталья. В помещении в этот момент находились около 100 россиян, трое из них были доставлены в больницы.

В сети были опубликованы кадры, на которых видны черные клубы дыма, поднимающиеся в небо. Сообщалось, что находившиеся в здании люди просили о помощи через окна, а пожарным пришлось ломать забор, чтобы подъехать к отелю.