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00:19, 20 октября 2024Мир

В Турции загорелся элитный ЖК

Cumhuriyet: в турецком Измире горит элитный ЖК, жильцов эвакуируют

Фото: Murad Sezer / Reuters

В турецком Измире загорелся элитный жилой комплекс. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.

Уточняется, что огонь охватил здание башен-близнецов Folkart Towers. На месте работают многочисленные пожарные расчеты, жильцов эвакуируют. Причина возгорания пока неизвестна.

Ранее пожар вспыхнул в в пятизвездочном отеле Imperial Sunland Resort в турецкой провинции Анталья. В помещении в этот момент находились около 100 россиян, трое из них были доставлены в больницы.

В сети были опубликованы кадры, на которых видны черные клубы дыма, поднимающиеся в небо. Сообщалось, что находившиеся в здании люди просили о помощи через окна, а пожарным пришлось ломать забор, чтобы подъехать к отелю.

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      Марина Совина
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