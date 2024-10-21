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12:13, 21 октября 2024Россия

Основные силы американских наемников вывели из Курской области в первую неделю боев. Это объяснили «провалом блицкрига»

Командир Аид: группировка FOG вывела с курского направления основные силы

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Бойцов американской группировки Forward Observation Group (FOG), основную часть которой составляют действующие военные, в первую неделю боев в Курской области вывели с этого направления. Об этом рассказал командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид. По его словам, позже в Курскую область вернули лишь небольшие силы.

Российский боец заявил о провале плана американской ЧВК

Российский боец Аид рассказал ТАСС, что в первую неделю всех военных Forward Observation Group сняли с курского направления из-за провала плана блицкриг (быстрая и решительная победа).

Фото: Thomas Peter / Reuters

«Поляки, грузины — они здесь есть в составе иностранного легиона Украины. Но, судя по иностранной речи, тоже у них все не так сладко идет», — рассказал Аид, уточнив, что позже небольшие силы FOG вернули на курское направление.

Кто такие Forward Observation Group?

Изначально Forward Observation Group — это бренд военной одежды, который основал бывший пехотинец армии США Деррик Бейлс. Бренд активно ведет страницы в соцсетях, где популяризирует образ военного и культуру наемничества.

FOG не является частной военной компанией: она не имеет собственной штатно-организационной структуры и определенных заказчиками боевых задач. Группировка предоставляет услуги по тактической подготовке и снимает видео из разных мест, где идут боевые действия.

При этом члены сообщества FOG могут принимать участие в военных конфликтах. Так, на Украине они ведут боевые действия в составе «Иностранного легиона» Вооруженных сил Украины.

Он также добавил, что иностранные наемники в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) не выполняют функции штурмовых отрядов, а действуют в составе диверсионных групп, снайперов, групп зачисток и заградительных отрядов. «Они специально гонят в атаку именно украинцев. А сами они стоят где-то подальше», — заключил Аид.

В России заявили, что наемники стран НАТО неохотно едут в Курскую область

Боец с позывным Аид также рассказал, что наемники стран НАТО неохотно едут в Курскую область. По его словам, в атаке на российский регион чаще всего принимают участие мобилизованные украинцы. Он заметил, что они находятся на фронте не менее года.

Всего, по данным Аида, в Курской области воюют 14 бригад ВСУ и подразделения наемников — «Иностранный» и «Грузинский» легионы.

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Ранее в октябре в сети были представлены доказательства присутствия американских солдат на территории Курской области и их участия в боевых действиях. На фотографиях видна военная документация, в частности, поименный список из восьми человек с указанием группы крови.

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