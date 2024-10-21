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09:56, 21 октября 2024Россия

Стало известно о выводе основных сил ЧВК США из Курской области

Российский военный заявил, что ЧВК США вывела из Курской области основные силы

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Частная военная компания (ЧВК) Forward Observation Group США вывела из Курской области основные силы. Об этом стало известно после заявления командира отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид, передает ТАСС.

По словам российского военного, ЧВК Forward Observation Group сняла своих наемников с курского направления в первую неделю вторжения украинских войск на российскую территорию, однако позже вернула небольшие силы.

Командир отряда рассказал, что украинские подразделения, состоящие из наемников, не участвуют в штурмах — они работают как заградотряды, диверсионно-разведывательные группы и снайперы.

«Они специально гонят в атаку именно украинцев. А сами они стоят где-то подальше. Зачистки поселков, заградительный отряд, диверсионные группы, снайперы — это их тема», — заключил Аид.

Ранее российский военный рассказывал, что наемники стран НАТО неохотно едут в Курскую область, в атаке на российский регион чаще всего участвуют мобилизованные украинцы, которые находятся на фронте не меньше года.

Бои с украинскими формированиями в Курской области ведутся с 6 августа. 20 октября стало известно, что несколько подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются бежать полями с позиций в Судже.

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      Елена Торубарова
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