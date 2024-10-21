Российский военный заявил, что ЧВК США вывела из Курской области основные силы

Частная военная компания (ЧВК) Forward Observation Group США вывела из Курской области основные силы. Об этом стало известно после заявления командира отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид, передает ТАСС.

По словам российского военного, ЧВК Forward Observation Group сняла своих наемников с курского направления в первую неделю вторжения украинских войск на российскую территорию, однако позже вернула небольшие силы.

Командир отряда рассказал, что украинские подразделения, состоящие из наемников, не участвуют в штурмах — они работают как заградотряды, диверсионно-разведывательные группы и снайперы.

«Они специально гонят в атаку именно украинцев. А сами они стоят где-то подальше. Зачистки поселков, заградительный отряд, диверсионные группы, снайперы — это их тема», — заключил Аид.

Ранее российский военный рассказывал, что наемники стран НАТО неохотно едут в Курскую область, в атаке на российский регион чаще всего участвуют мобилизованные украинцы, которые находятся на фронте не меньше года.

Бои с украинскими формированиями в Курской области ведутся с 6 августа. 20 октября стало известно, что несколько подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются бежать полями с позиций в Судже.