Частная военная компания (ЧВК) Forward Observation Group США вывела из Курской области основные силы. Об этом стало известно после заявления командира отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид, передает ТАСС.
По словам российского военного, ЧВК Forward Observation Group сняла своих наемников с курского направления в первую неделю вторжения украинских войск на российскую территорию, однако позже вернула небольшие силы.
Командир отряда рассказал, что украинские подразделения, состоящие из наемников, не участвуют в штурмах — они работают как заградотряды, диверсионно-разведывательные группы и снайперы.
«Они специально гонят в атаку именно украинцев. А сами они стоят где-то подальше. Зачистки поселков, заградительный отряд, диверсионные группы, снайперы — это их тема», — заключил Аид.
Ранее российский военный рассказывал, что наемники стран НАТО неохотно едут в Курскую область, в атаке на российский регион чаще всего участвуют мобилизованные украинцы, которые находятся на фронте не меньше года.
Бои с украинскими формированиями в Курской области ведутся с 6 августа. 20 октября стало известно, что несколько подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются бежать полями с позиций в Судже.